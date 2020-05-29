Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 31 мая

АФИНЫ, 29 мая – РИА Новости. Очередной вывозной рейс из Очередной вывозной рейс из Афин Москву для граждан России запланирован на утро воскресенья 31 мая, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции

По его словам, рейс выполнит самолет авиакомпании "Эгейские авиалинии" (Aegean), планируется вывезти до 50 граждан России, которые сейчас находятся в различных регионах Греции.

Для тех, кто находится на севере Греции, будет организован специальный автобус до афинского аэропорта.

"Мы рассчитываем, что этим рейсом будут вывезены последние граждане России из числа тех, кто заявил о желании вернуться на родину. Останутся только те, кто не нуждается в вывозе", - сказал представитель посольства.

До этого были организованы два вывозных рейса – 27 апреля и 21 мая, ими в Россию вернулись около 190 россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.