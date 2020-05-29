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2020-05-29T10:49
https://ria.ru/20200529/1572160189.html
Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 31 мая
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РИА Новости

Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 31 мая

10:47 29.05.2020 (обновлено: 10:49 29.05.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АФИНЫ, 29 мая – РИА Новости. Очередной вывозной рейс из Афин в Москву для граждан России запланирован на утро воскресенья 31 мая, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции.
По его словам, рейс выполнит самолет авиакомпании "Эгейские авиалинии" (Aegean), планируется вывезти до 50 граждан России, которые сейчас находятся в различных регионах Греции.
Пассажирский самолет в небе
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Для тех, кто находится на севере Греции, будет организован специальный автобус до афинского аэропорта.
"Мы рассчитываем, что этим рейсом будут вывезены последние граждане России из числа тех, кто заявил о желании вернуться на родину. Останутся только те, кто не нуждается в вывозе", - сказал представитель посольства.
До этого были организованы два вывозных рейса – 27 апреля и 21 мая, ими в Россию вернулись около 190 россиян.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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