РПЦ: общество в Восточной Европе борется за христианские ценносити

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

© фото Владимира Ештокина Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московском патриархате поставили гражданское общество стран Восточной Европы в пример остальным европейским странам, где еще защищают традиционные христианские ценности, в том числе и в период пандемии.

"Проталкиваемые новые либеральные законы продолжают находить сопротивление со стороны гражданского общества стран Восточной Европы, где пока что опираются на традиционные христианские ценности", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В пример он привел Украину и Венгрию. В первом случае, отметил представитель РПЦ, "петиция за отмену проевропейского закона об уголовной ответственности за критику ЛГБТ менее чем за месяц набрала необходимое количество подписей".

Ранее в Украинской православной церкви сообщили, что инициатива об отзыве законопроекта №3316, которым предлагается установить в стране уголовное наказание в виде штрафов и восьми лет тюрьмы за критику ЛГБТ, набрала менее чем за месяц необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.