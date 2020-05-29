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Религия и мировоззрение
2020-05-29T13:34
https://ria.ru/20200529/1572159976.html
РПЦ: общество в Восточной Европе борется за христианские ценносити
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РИА Новости

РПЦ: общество в Восточной Европе борется за христианские ценносити

11:30 29.05.2020 (обновлено: 13:34 29.05.2020)
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© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московском патриархате поставили гражданское общество стран Восточной Европы в пример остальным европейским странам, где еще защищают традиционные христианские ценности, в том числе и в период пандемии.
"Проталкиваемые новые либеральные законы продолжают находить сопротивление со стороны гражданского общества стран Восточной Европы, где пока что опираются на традиционные христианские ценности", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В пример он привел Украину и Венгрию. В первом случае, отметил представитель РПЦ, "петиция за отмену проевропейского закона об уголовной ответственности за критику ЛГБТ менее чем за месяц набрала необходимое количество подписей".
Ранее в Украинской православной церкви сообщили, что инициатива об отзыве законопроекта №3316, которым предлагается установить в стране уголовное наказание в виде штрафов и восьми лет тюрьмы за критику ЛГБТ, набрала менее чем за месяц необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
"А в Венгрии недавно в рамках принимаемых правительством мер по поддержанию рождаемости в условиях пандемии, по результатам голосования отказались от признания юридического статуса трансгендеров", - отметил Легойда.
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Религия и мировоззрениеРелигияВосточная ЕвропаTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВенгрияУкраинаВ мире
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