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РИА Наука
2020-05-29T11:26
https://ria.ru/20200529/1572159923.html
Уральские биологи обнаружили у рыбок феномен отчаяния
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572160882_0:165:1025:741_1036x0_80_0_0_2fa7e714c1fd972c77f532f7217eb1eb.jpg
РИА Новости

Уральские биологи обнаружили у рыбок феномен отчаяния

10:42 29.05.2020 (обновлено: 11:26 29.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/Lynn Ketchum / Рыбки зебраданио
Рыбки зебраданио
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/Lynn Ketchum /
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния, что может помочь быстрее отобрать более совершенные лекарственные препараты против депрессии для людей, сообщает пресс-служба вуза.
Исследования проводились на пресноводных рыбках зебраданио, которые, по данным специалистов, наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком входят в "элитарный клуб" полностью генетически идентифицированных видов и удобны для генетических исследований. Как выяснили ученые, на рыбок воздействуют классические антидепрессанты - амитриптилин и сертралин - и снижают уровень их отчаяния.
"Мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния… Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алана Калуева.
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Исследователь отметил, что, используя рыб зебраданио, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарства против депрессии - самого массового заболевания мозга, которым страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства.
Как добавили в пресс-службе вуза, ранее подобного рода исследования проводились на грызунах. Таким образом, ученые "состарили" депрессию еще на 340 миллионов лет и показали, что отчаяние - один из симптомов депрессии - гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось.
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