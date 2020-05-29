Уральские биологи обнаружили у рыбок феномен отчаяния

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Биологи Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния, что может помочь быстрее отобрать более совершенные лекарственные препараты против депрессии для людей, сообщает пресс-служба вуза.

Исследования проводились на пресноводных рыбках зебраданио, которые, по данным специалистов, наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком входят в "элитарный клуб" полностью генетически идентифицированных видов и удобны для генетических исследований. Как выяснили ученые, на рыбок воздействуют классические антидепрессанты - амитриптилин и сертралин - и снижают уровень их отчаяния.

"Мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния… Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алана Калуева.

Исследователь отметил, что, используя рыб зебраданио, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарства против депрессии - самого массового заболевания мозга, которым страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства.