Патриарх Кирилл: время пандемии уникально для духовного роста человека

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "уникальным временем" для духовного роста человека период пандемии и призвал использовать его "для осмысления своей жизни" и "для изменения к лучшему".

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", - сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

Предстоятель Русской церкви отметил, что "то, что сегодня происходит, - вовсе не случайно", и Господь всем "действительно дает время для осмысления своей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств, своих дел".

"Как все проходит, пройдет и это время уединения, и снова мы погрузимся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов. Давайте используем время, которое нам сейчас дал Господь, для духовного сосредоточения, для покаяния, для молитвы", - призвал патриарх.