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Религия и мировоззрение
2020-05-29T10:38
https://ria.ru/20200529/1572159671.html
Патриарх Кирилл: время пандемии уникально для духовного роста человека
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РИА Новости

Патриарх Кирилл: время пандемии уникально для духовного роста человека

10:38 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время патриаршего служения в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время патриаршего служения в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "уникальным временем" для духовного роста человека период пандемии и призвал использовать его "для осмысления своей жизни" и "для изменения к лучшему".
"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", - сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
Предстоятель Русской церкви отметил, что "то, что сегодня происходит, - вовсе не случайно", и Господь всем "действительно дает время для осмысления своей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств, своих дел".
"Как все проходит, пройдет и это время уединения, и снова мы погрузимся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов. Давайте используем время, которое нам сейчас дал Господь, для духовного сосредоточения, для покаяния, для молитвы", - призвал патриарх.
"Постараемся максимально очистить свой разум, свою душу, свою совесть, потому что время, которое мы сейчас переживаем, действительно оптимально для того, чтобы совершить некий духовный прорыв в своей жизни", - добавил первоиерарх РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
17 мая, 18:14Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией
12100412
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийПеределкиноРусская православная церковьОбщество
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