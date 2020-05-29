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2020-05-29T10:38
https://ria.ru/20200529/1572159541.html
В апреле ВВП России снизился на 12%
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РИА Новости

В апреле ВВП России снизился на 12%

10:38 29.05.2020
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© Fotolia / foxx0002Финасы
Финасы
© Fotolia / foxx0002
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В апреле российский ВВП снизился на 12 процентов в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".
"Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах — торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг", — отмечается в документе.
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Снижение ВВП за четыре месяца — с января по апрель — Минэкономразвития оценило в 1,9 процента.
Ведомство также уточнило оценки по росту экономики в предыдущие месяцы: в марте — 0,8 вместо прежних 0,9 процента, в феврале — 2,6 против 2,8, а в январе — 1,6 вместо 1,7 процента.
Самый серьезный спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, отмечает Минэкономразвития. Так, объем платных услуг, предоставленных населению, сократился на 37,9 процента в годовом выражении. Это прежде всего связано с ограничениями в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг.
Оборот розничной торговли упал на 23,4 процента — здесь существенную роль сыграло снижение в сегменте непродовольственных товаров, составившее 36,7 процента. В частности, продажи новых легковых автомобилей упали на 72,4 процента.
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Однако, полагают в Минэкономразвития, уже во втором квартале, по мере снятия ограничений, снижение оборота в торговле замедлится.
В остальных базовых отраслях экономики масштаб падения оказался более умеренным.
Как следует из официального базового прогноза ведомства, в этом году российский ВВП снизится на пять процентов. Во втором квартале падение составит 9,5 процента, в третьем — 6,3, в четвертом — 5,2 процента. В следующем году министерство прогнозирует рост на 2,8 процента.
В первом квартале, по предварительным данным Росстата, российская экономика выросла на 1,6 процента.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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