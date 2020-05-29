Архиепископ Штутгартский Агапит скончался после продолжительной болезни

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Викарий Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) архиепископ Штутгартский Агапит (Горачек) скончался в четверг на 65-м году жизни, патриарх Кирилл выразил соболезнования главе РПЦЗ митрополиту Илариону в связи с этим, сообщает пресс-служба предстоятеля.

По информации РПЦ, архиепископ Агапит скончался в результате продолжительной и тяжелой болезни.

"Его жизнь стала замечательным примером верности Христу и готовности потрудиться на пользу его церкви", - говорится в соболезновании патриарха на имя митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и митрополита Берлинского и Германского Марка.

Предстоятель РПЦ отметил, что многие годы архиепископ Агапит помогал митрополиту Марку в руководстве церковной структурой, "старался вносить свой посильный вклад в развитие приходской жизни в Берлинской епархии и в деятельное свидетельство о красоте и истинности православия".