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Религия и мировоззрение
2020-05-29T10:45
https://ria.ru/20200529/1572159436.html
Архиепископ Штутгартский Агапит скончался после продолжительной болезни
https://cdn24.img.ria.ru/images/152237/16/1522371658_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_f8812a38af53e2277232d2a50bd50149.jpg
РИА Новости

Архиепископ Штутгартский Агапит скончался после продолжительной болезни

10:45 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрест на могиле
Крест на могиле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Викарий Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) архиепископ Штутгартский Агапит (Горачек) скончался в четверг на 65-м году жизни, патриарх Кирилл выразил соболезнования главе РПЦЗ митрополиту Илариону в связи с этим, сообщает пресс-служба предстоятеля.
По информации РПЦ, архиепископ Агапит скончался в результате продолжительной и тяжелой болезни.
"Его жизнь стала замечательным примером верности Христу и готовности потрудиться на пользу его церкви", - говорится в соболезновании патриарха на имя митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и митрополита Берлинского и Германского Марка.
Предстоятель РПЦ отметил, что многие годы архиепископ Агапит помогал митрополиту Марку в руководстве церковной структурой, "старался вносить свой посильный вклад в развитие приходской жизни в Берлинской епархии и в деятельное свидетельство о красоте и истинности православия".
Горачек в 2000 году на Архиерейском соборе Русской зарубежной церкви был избран епископом Штутгартским, викарием Берлинско-Германской епархии. В 2011 году был назначен председателем новообразованного издательского совета РПЦЗ. В 2017 году возведен в сан архиепископа.
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