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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:34
https://ria.ru/20200529/1572159313.html
Южная Корея намерена закупить препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b8cf98b5de50b644798e8c8a47265ec0.jpg
РИА Новости

Южная Корея намерена закупить препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19

10:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Южная Корея собирается начать закупки антивирусного препарата "Ремдесивир", который может помочь при лечении нового коронавируса, если его использование в стране одобрят соответствующие органы, сообщила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.
Противовирусный препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19.
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KCDC заявила, что попросит Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов разрешить импорт ремдесивира, так как южнокорейские эксперты подтвердили его эффективность.
"Центральный клинический наблюдательный совет 28 мая рассудил, что  препарат эффективен и безопасен при лечении пневмонии COVID-19, они вынесли решение о необходимости его закупок, учитывая, что в настоящее время нет других противовирусных препаратов, которые можно было бы использовать", - заявила Чон Ын Гён на брифинге.
Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов должно проверить препарат еще раз, прежде чем дать ему оценку и разрешение на ввоз. Однако Чон Ын Гён отметила, что из-за нехватки поставок неизвестно, когда препарат прибудет в страну.
Больницам будет предложено использовать препарат для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии, даже если все необходимые тесты препарата еще не были завершены. Сообщается, что таких пациентов примерно 5% от числа всех больных коронавирусом в стране.
Южная Корея зарегистрировала уже 11 402 случая коронавируса, выздоровели более 91%, скончались 269 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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