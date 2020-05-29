Южная Корея намерена закупить препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19

СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Южная Корея собирается начать закупки антивирусного препарата "Ремдесивир", который может помочь при лечении нового коронавируса, если его использование в стране одобрят соответствующие органы, сообщила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19.

KCDC заявила, что попросит Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов разрешить импорт ремдесивира, так как южнокорейские эксперты подтвердили его эффективность.

"Центральный клинический наблюдательный совет 28 мая рассудил, что препарат эффективен и безопасен при лечении пневмонии COVID-19, они вынесли решение о необходимости его закупок, учитывая, что в настоящее время нет других противовирусных препаратов, которые можно было бы использовать", - заявила Чон Ын Гён на брифинге.

Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов должно проверить препарат еще раз, прежде чем дать ему оценку и разрешение на ввоз. Однако Чон Ын Гён отметила, что из-за нехватки поставок неизвестно, когда препарат прибудет в страну.

Больницам будет предложено использовать препарат для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии, даже если все необходимые тесты препарата еще не были завершены. Сообщается, что таких пациентов примерно 5% от числа всех больных коронавирусом в стране.

Южная Корея зарегистрировала уже 11 402 случая коронавируса, выздоровели более 91%, скончались 269 человек.