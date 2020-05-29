Минюст запланировал повторное обсуждение поправок к КоАП

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил повторно провести публичное обсуждение поправок в административное законодательство, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час – на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.
"Обсуждение проектов нового КоАП и Процессуального КоАП длится уже четыре месяца. Мы помним, что первоначальная редакция вызвала обоснованную критику. Проекты законов, формирующих новое законодательство об административных правонарушениях, будет правильно обсудить повторно", – сказал Чуйченко.
По его словам, в процессе обсуждения проекта нового КоАП РФ, Минюст получил почти 2 тысячи предложений от рядовых россиян, общественных объединений, бизнеса и органов власти.
"Подавляющее большинство замечаний учтено. Это касается решений не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности, включить в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности и так далее", - уточнил министр.
Поскольку КоАП "затрагивает интересы каждого гражданина", Минюст, по словам Чуйченко, "решил повторно вынести на общественное обсуждение тексты законопроектов... Предлагаем продлить обсуждение и доработку законопроектов до конца июля 2020 года".
Первое публичное обсуждение проводилось с 30 января по 27 апреля этого года.