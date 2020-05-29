Томская область продлила ограничения по коронавирусу до 15 июня

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 15 июня режим ограничений по коронавирусу в связи с тем, что заболеваемость пока не идет на спад.

Ранее власти Томской области приняли решение с 30 марта по 1 июня продлить действующий в регионе режим ограничений, однако тогда его существенно смягчили - людям разрешили прогулки, возобновили работу многие предприятия. В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом, в минувший четверг выявили 27 новых случаев.

"Мы принимаем решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на еще один инкубационный период. Все как было, так и остается. Все ранее открытые предприятия продолжают работать. Продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг мы пока не открываем. Естественно, сохраняется обязательный масочный режим. Вообще, маски останутся частью нашей жизни до тех пор, пока не появится вакцина", - сообщил Жвачкин в обращении к жителям региона.

Глава региона отметил, что снять режим ограничений по рекомендациям Роспотребнадзора власти Томской области могут только если будут достигнуты три основных показателя, два из которых зависят от системы здравоохранения, а третий - от соблюдения дисциплины всеми жителями региона.

Первый показатель – это число свободных коек для больных коронавирусом. "При нормативе в 540 коек их у нас сегодня 1082. Для того, чтобы достичь этой высокой цифры, мы перепрофилировали медицинские учреждения, подготовили специалистов, закупили медоборудование и средства индивидуальной защиты, оборудовали палаты кислородом", - рассказал губернатор.

Второй показатель – охват населения тестированием на коронавирус. По словам Жвачкина, при нормативе не менее 70 тестов на 100 тысяч населения в регионе тестируют уже 175 человек на 100 тысяч. Кроме того, поставлена задача за неделю увеличить количество исследований еще в 1,5 раза.

"Но третьего показателя, необходимого для полного открытия сферы услуг, мы еще не достигли. Этот показатель - коэффициент распространенности инфекции. Он означает, что в течение четырех последних дней количество вновь выявленных больных должно быть меньше количества больных, выявленных в четыре предыдущих дня. Так вот, у нас заболеваемость пока на спад не идет", - констатировал он, добавив, что если люди не будут носить маски и будут ходить друг к другу в гости, эпидемия остановится нескоро.