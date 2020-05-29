Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:32
https://ria.ru/20200529/1572159189.html
Томская область продлила ограничения по коронавирусу до 15 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/155990/13/1559901316_84:0:2202:1191_1036x0_80_0_0_d185f9e71c312741b739408767beff93.jpg
РИА Новости

Томская область продлила ограничения по коронавирусу до 15 июня

10:32 29.05.2020
592
CC BY 3.0 / Nikolay Sizonenko / Strezhevoy, Tomsk Oblast, RussiaВид на город Стрежевой Томской области
Вид на город Стрежевой Томской области
CC BY 3.0 / Nikolay Sizonenko / Strezhevoy, Tomsk Oblast, Russia
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 15 июня режим ограничений по коронавирусу в связи с тем, что заболеваемость пока не идет на спад.
Ранее власти Томской области приняли решение с 30 марта по 1 июня продлить действующий в регионе режим ограничений, однако тогда его существенно смягчили - людям разрешили прогулки, возобновили работу многие предприятия. В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом, в минувший четверг выявили 27 новых случаев.
"Мы принимаем решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на еще один инкубационный период. Все как было, так и остается. Все ранее открытые предприятия продолжают работать. Продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг мы пока не открываем. Естественно, сохраняется обязательный масочный режим. Вообще, маски останутся частью нашей жизни до тех пор, пока не появится вакцина", - сообщил Жвачкин в обращении к жителям региона.
Глава региона отметил, что снять режим ограничений по рекомендациям Роспотребнадзора власти Томской области могут только если будут достигнуты три основных показателя, два из которых зависят от системы здравоохранения, а третий - от соблюдения дисциплины всеми жителями региона.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Первый показатель – это число свободных коек для больных коронавирусом. "При нормативе в 540 коек их у нас сегодня 1082. Для того, чтобы достичь этой высокой цифры, мы перепрофилировали медицинские учреждения, подготовили специалистов, закупили медоборудование и средства индивидуальной защиты, оборудовали палаты кислородом", - рассказал губернатор.
Второй показатель – охват населения тестированием на коронавирус. По словам Жвачкина, при нормативе не менее 70 тестов на 100 тысяч населения в регионе тестируют уже 175 человек на 100 тысяч. Кроме того, поставлена задача за неделю увеличить количество исследований еще в 1,5 раза.
"Но третьего показателя, необходимого для полного открытия сферы услуг, мы еще не достигли. Этот показатель - коэффициент распространенности инфекции. Он означает, что в течение четырех последних дней количество вновь выявленных больных должно быть меньше количества больных, выявленных в четыре предыдущих дня. Так вот, у нас заболеваемость пока на спад не идет", - констатировал он, добавив, что если люди не будут носить маски и будут ходить друг к другу в гости, эпидемия остановится нескоро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили
Вчера, 15:19Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса
000113
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЖвачкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Томская областьОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Обработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
Лента новостейМолния