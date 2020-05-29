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2020-05-29T10:31
https://ria.ru/20200529/1572159069.html
Турбизнес в Италии потеряет 80% доходов в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570975794_0:197:2943:1852_1036x0_80_0_0_e1436fe6d1d611a44100b72db4bb275a.jpg
РИА Новости

Турбизнес в Италии потеряет 80% доходов в 2020 году

10:31 29.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна ВолобуеваЛюди на площади у замка Сфорца в Милане
Люди на площади у замка Сфорца в Милане
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
РИМ, 29 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Пандемия COVID-19 нанесла туристической отрасли Италии настолько сильный ущерб, что в 2020 году ее доходы уменьшатся на 80% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.
Согласно официальным данным, в Италии были зафиксированы более 230 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, почти 145 тысяч больных выздоровели, общее число жертв составило 32 955.
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"Длительный период карантина заблокировал нашу отрасль, которая имеет стратегическое значение для национальной экономики. Достаточно сказать, что в Италии туризм создает примерно 15% ВВП и обеспечивает работой около 4 миллионов человек. Но туристическая отрасль – это единственная сфера экономики, официальное открытие которой не совпадает с ее перезапуском. Сейчас складывается парадоксальная ситуация: мы готовы принять десятки тысяч туристов, но заказов нет, и полностью готовые к работе структуры простаивают", - заявил он.

Начало сезона без кислорода

По словам Мессины, сильнейший удар по отрасли был нанесен еще в мае, на который приходится традиционный период краткосрочных весенних отпусков, связанных с Пасхой и государственными праздниками Италии.
"Для нас этот период имеет особое значение. Это не только официальное начало туристического сезона, но и важнейший этап, который дает предпринимателям кислород, чтобы уверенно войти в лето. На сей раз кислород не поступил: только прямые потери от майского локдауна составили 9 миллиардов евро. А не совершенные тогда путешествия уже нельзя продать никому", - подчеркнул он.
Глава ассоциации отметил, что коронавирус фактически остановил жизнь всей страны, заблокировав многие сферы экономики. "Однако для туризма последствия пандемии стали поистине катастрофическими. По сути дела с 10 марта, когда на всей территории Италии были введены карантинные меры, мы обнулили свои доходы, сохранив при этом существенные расходы на поддержание бизнеса. И до сих пор наша отрасль все еще не перезапущена. Многие предприятия, том числе отели и рестораны, пока по-прежнему закрыты. Примечательно, что гостиницы в Риме и других "городах искусств", где прежде очень трудно было найти свободные места, сейчас пустуют", - сказал собеседник агентства.
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Италия для итальянцев

Мессина считает, что единственным реальным выходом в сложившейся ситуации может быть ставка на внутренний туризм.
"Недавно премьер-министр Джузеппе Конте говорил в парламенте о том, что в этом году итальянцы должны провести свой отпуск на родине. Правительство даже предусмотрело специальные бонусы (пособия для граждан), которые покроют часть их расходов на отдых. Действительно, внутренний туризм – это единственная реальная возможность, существующая у нас в нынешний момент полной неопределенности", - заметил он.
"Мы рассчитываем на летний сезон, прежде всего на пляжный отдых. Большинство моих коллег откроют свои структуры в конце июня, надеясь на приезд гостей в июле-августе. Но нельзя забывать, что экономические последствия COVID-19 сказались практически на всех. Сегодня мало кто из итальянцев думает о полноценном отдыхе, речь, скорее всего, пойдет о непродолжительных выездах на море, возможно, только на уикенд", - пояснил президент Assoturismo Confesercenti.
Однако, по его мнению, внутренний туризм все-таки не в состоянии компенсировать львиную долю потерь, уже понесенных отраслью. Для восстановления ее позиций обязательно нужен приезд иностранных туристов, для которых Италия всегда была одной из наиболее притягательных стран мира.
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Потерянный сезон

"В последнее время Италия делила с Испанией второе после Франции место в списке самых популярных туристических направлений в мире. Интерес иностранцев к нашей стране сохраняется, однако нынешний сезон можно считать потерянным для иностранного туризма. Если говорить о странах Европы, то, пожалуй, стоит рассчитывать лишь на приезд гостей из Германии. Возможно, появятся туристы из Великобритании и еще нескольких стран, но, конечно, не в прежних масштабах", - заявил Мессина.
Он подверг критике идею создания двусторонних "туристических коридоров" между некоторыми странами ЕС после завершения острой фазы пандемии коронавируса. На его взгляд, такой подход нарушает принципы европейского единства и солидарности.
По словам Мессины, рассчитывать на то, что в этом году на Апеннины приедут туристы с других континентов, вообще не приходится. "Американцы не приедут точно, поскольку они патологически опасаются любых возможных проблем, связанных с эпидемиями. Они считают, что европейская система здравоохранения такая же, как в США, и их могут оставить без медицинской помощи. Так что пока реально можно говорить лишь о небольшом количестве китайских туристов, которые потихоньку уже начали бронировать себе отдых. Думаю, впрочем, этим все и ограничится", - отметил он.
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Полный провал

Мессина подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда перспективы дальнейшего распространения COVID-19 в мире неясны даже ученым, делать какие-то прогнозы относительно перспектив возрождения национальной туристической отрасли по меньшей мере преждевременно.
"Если осенью второй волны пандемии не будет, то, вероятнее всего, мы сможем восстановить свои позиции на Рождество или даже весной 2021 года. Если же в октябре, как считают многие, коронавирус проявит себя снова, придется рассчитывать уже только на весну будущего года. Так или иначе, но доходы итальянского турбизнеса составят в этом году лишь около 20% от их объема в 2019 году. Это полный провал", - констатировал собеседник РИА Новости.
Более того, по его словам, уже есть исследования, которые говорят, что даже при благоприятном сценарии доходы отрасли в 2021 году все равно уменьшатся на 40%.
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Туризм в генах

Отметив явный недостаток помощи со стороны государства для преодоления последствий пандемии коронавируса, Мессина, тем не менее, подчеркнул, что в Италии была создана эффективная система национального турбизнеса.
"Мне больно смотреть на полностью готовые к новому сезону туристические структуры, которые пустуют. Номера в гостиницах отремонтированы, газоны подстрижены, пляжи ухожены, не хватает главного – отдыхающих. Такого не было уж несколько десятилетий! При виде всего этого невольно охватывает странное чувство. Оно сродни тому, что чувствуешь, когда видишь пустынную площадь Сан-Марко в Венеции, где еще недавно весь день толпились туристы", - заметил Мессина.
"Не знаю, сколько еще продлится эта чрезвычайная ситуация. Знаю другое: у нас в Италии есть глубокие традиции гостеприимства и радушия, которые никакой вирус не сможет уничтожить. Рано или поздно, но мы справимся с нынешними проблемами, потому что туризм и гостеприимство у нас в генах", - подытожил глава ассоциации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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