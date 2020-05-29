Сектовед назвал выступление схиигумена Сергия экстремистским

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние выступления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) из Последние выступления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) из Свердловской области несут явную экстремистскую направленность, и на них должны обратить внимание правоохранительные органы, считает известный российский сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин

В конце апреля Романова лишили права проповедовать после того, как он проклял тех, кто выступает за запрет посещать храмы во время эпидемии коронавируса. В проповеди он призвал прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии , садить картошку", пока не настал голод. Кроме того, священник заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". После указания правящего архиерея о запрете проповедовать Романов, однако, не перестал этого делать.

"В его выступлениях явный, очевидный экстремизм, на мой взгляд, прослеживается уже давно. Но последнее его выступление от 26 мая, выложенное на YouTube, - там он наговорил на целый букет статей из Уголовного кодекса, и почему прокуратура до сих пор вообще никак не реагирует, это для меня совершенно загадка", - сказал РИА Новости Дворкин.

В своем последнем видеообращении схиигумен вновь раскритиковал закрытие храмов во время пандемии и вакцину от коронавируса. Кроме того, он назвал нынешних руководителей страны "властью от сатаны" и призвал людей "выходить на улицы, протестовать", добавив, что "всех не арестуют".

"Он примерно эти вещи говорил - может быть, не столь рьяно, - уже несколько лет. И почему епархия среагировала только вчера, и почему прокуратура до сих пор не реагирует, для меня непонятно. Человек просто опасен для общества. Обратите внимание, что в своем последнем выступлении с похвалой отзывается о геноциде Гитлера", - заявил сектовед.