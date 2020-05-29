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Религия и мировоззрение
2020-05-29T11:19
https://ria.ru/20200529/1572158807.html
Сектовед назвал выступление схиигумена Сергия экстремистским
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570638203_0:0:1356:763_1036x0_80_0_0_bb1c02522ca5fc5edad4461b36c7f939.jpg
РИА Новости

Сектовед назвал выступление схиигумена Сергия экстремистским

10:29 29.05.2020 (обновлено: 11:19 29.05.2020)
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© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"Схиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние выступления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) из Свердловской области несут явную экстремистскую направленность, и на них должны обратить внимание правоохранительные органы, считает известный российский сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.
В конце апреля Романова лишили права проповедовать после того, как он проклял тех, кто выступает за запрет посещать храмы во время эпидемии коронавируса. В проповеди он призвал прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", пока не настал голод. Кроме того, священник заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". После указания правящего архиерея о запрете проповедовать Романов, однако, не перестал этого делать.
"В его выступлениях явный, очевидный экстремизм, на мой взгляд, прослеживается уже давно. Но последнее его выступление от 26 мая, выложенное на YouTube, - там он наговорил на целый букет статей из Уголовного кодекса, и почему прокуратура до сих пор вообще никак не реагирует, это для меня совершенно загадка", - сказал РИА Новости Дворкин.
В своем последнем видеообращении схиигумен вновь раскритиковал закрытие храмов во время пандемии и вакцину от коронавируса. Кроме того, он назвал нынешних руководителей страны "властью от сатаны" и призвал людей "выходить на улицы, протестовать", добавив, что "всех не арестуют".
"Он примерно эти вещи говорил - может быть, не столь рьяно, - уже несколько лет. И почему епархия среагировала только вчера, и почему прокуратура до сих пор не реагирует, для меня непонятно. Человек просто опасен для общества. Обратите внимание, что в своем последнем выступлении с похвалой отзывается о геноциде Гитлера", - заявил сектовед.
Он, в частности, обратил внимание на то, что под последней записью Романова оставлено много отзывов, а запись посмотрели тысячи человек. По мнению Дворкина, это может привести к деструктивному поведению широкой аудитории.
Схиигумен Сергий
27 мая, 20:14Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали причину запрета в служении схиигумена Сергия Романова
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Религия и мировоззрениеРелигияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Александр ДворкинНовости - Религия и мировоззрениеYouTubeСвердловская областьОбщество
Популярные комментарии
Поп все правильно сказал и про работу, и про власть, и про электронный концлагерь, в который, правда, не только Россия идет.
29 мая, 11:08
YSYuri SPb
810004
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