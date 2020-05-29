В Крыму выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, из них три - у обратившихся в больницу с признаки ОРВИ, сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
"За истекшие сутки проведено порядка 400 лабораторных исследований, восемь из которых положительные. Пятеро – это люди, которые прибыли либо пересекли госграницу Российской Федерации, либо были в контакте с ранее подтвержденными случаями. Трое – это люди, которые обратились в больницу с жалобами и признаками остро респираторно-вирусной инфекции", - сказал Крутиков на брифинге.
По его словам, новые случаи выявлены в Ялте, Сакском районе, Алуште и Симферополе.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский отметил, что всего в Крыму зарегистрированы 369 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Выписаны с начала периода с выздоровлением 217 человек, в том числе 22 за последние сутки", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.