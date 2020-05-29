В Крыму выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

"За истекшие сутки проведено порядка 400 лабораторных исследований, восемь из которых положительные. Пятеро – это люди, которые прибыли либо пересекли госграницу Российской Федерации, либо были в контакте с ранее подтвержденными случаями. Трое – это люди, которые обратились в больницу с жалобами и признаками остро респираторно-вирусной инфекции", - сказал Крутиков на брифинге.