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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:26
https://ria.ru/20200529/1572158546.html
В Крыму выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

10:26 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, из них три - у обратившихся в больницу с признаки ОРВИ, сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
"За истекшие сутки проведено порядка 400 лабораторных исследований, восемь из которых положительные. Пятеро – это люди, которые прибыли либо пересекли госграницу Российской Федерации, либо были в контакте с ранее подтвержденными случаями. Трое – это люди, которые обратились в больницу с жалобами и признаками остро респираторно-вирусной инфекции", - сказал Крутиков на брифинге.
По его словам, новые случаи выявлены в Ялте, Сакском районе, Алуште и Симферополе.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский отметил, что всего в Крыму зарегистрированы 369 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Выписаны с начала периода с выздоровлением 217 человек, в том числе 22 за последние сутки", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АлуштаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольСевастопольОбщество
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