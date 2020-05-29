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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:26
https://ria.ru/20200529/1572158407.html
Онкологи изучат результаты КТ, сделанной для выявления COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541856_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_07b8e1d08d709e2c4c9e0cca1cbe8345.jpg
РИА Новости

Онкологи изучат результаты КТ, сделанной для выявления COVID-19

10:26 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Результаты исследований легких с помощью компьютерной томографии (КТ), которые проводят для выявления COVID-19, планируют проанализировать на наличие новообразований в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии имени Герцена, заявил генеральный директор Центра, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Из-за распространения коронавируса проведение всероссийской диспансеризации и профилактических осмотров было временно приостановлено в конце марта.
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"Мы сейчас, конечно, лихорадочно придумываем,... как нам наладить хотя бы частично скрининг. Кое-что уже придумали. Например, сейчас мы делаем очень много компьютерных томограмм, столько не делали никогда, но сейчас вынуждены из-за коронавируса. Мы как референс-центр попробуем на себя взять компьютерные томограммы, проанализировать, сколько образований в легких", - сказал Каприн в эфире радио "Вести FM".
Он отметил, что сейчас также прорабатываются другие варианты проведения скрининговых исследований, рассматривается анкетирование пациентов и телемедицинские консультации.
"Чем больше времени теряем, тем больше получим запущенных случаев", - пояснил Каприн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОнкологияракАндрей КапринЗдоровье - Общество
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