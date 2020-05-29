Онкологи изучат результаты КТ, сделанной для выявления COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Результаты исследований легких с помощью компьютерной томографии (КТ), которые проводят для выявления COVID-19, планируют проанализировать на наличие новообразований в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии имени Герцена, заявил генеральный директор Центра, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Из-за распространения коронавируса проведение всероссийской диспансеризации и профилактических осмотров было временно приостановлено в конце марта.
"Мы сейчас, конечно, лихорадочно придумываем,... как нам наладить хотя бы частично скрининг. Кое-что уже придумали. Например, сейчас мы делаем очень много компьютерных томограмм, столько не делали никогда, но сейчас вынуждены из-за коронавируса. Мы как референс-центр попробуем на себя взять компьютерные томограммы, проанализировать, сколько образований в легких", - сказал Каприн в эфире радио "Вести FM".
Он отметил, что сейчас также прорабатываются другие варианты проведения скрининговых исследований, рассматривается анкетирование пациентов и телемедицинские консультации.
"Чем больше времени теряем, тем больше получим запущенных случаев", - пояснил Каприн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.