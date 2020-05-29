В Грузии число случаев COVID-19 достигло 476

"Число инфицированных - 746, среди них выздоровели 576, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
Кроме того, в режиме карантина находятся 2966 человек, в стационаре под наблюдением - 250.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать. Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф