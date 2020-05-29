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Культура
2020-05-29T10:21
https://ria.ru/20200529/1572158058.html
Путин: работы скульптора Франгуляна востребованы и нетривиальны
https://cdn22.img.ria.ru/images/149983/54/1499835454_0:243:3028:1946_1036x0_80_0_0_da71d2f5d58deb869519383e716f354c.jpg
РИА Новости

Путин: работы скульптора Франгуляна востребованы и нетривиальны

10:21 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптор Георгий Франгулян
Скульптор Георгий Франгулян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптор Георгий Франгулян . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем художника и скульптора Георгия Франгуляна, отметив, что его работы нетривиальны и востребованы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Талантливый художник, скульптор, автор ярких, самобытных работ, созданных в разных жанрах и техниках, Вы добились широкого международного признания. Важно, что и сегодня Ваши творческие проекты всегда интересны, нетривиальны и востребованы. Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
Мастера
Георгий Франгулян: скульптура объединяет все виды искусства
8 декабря 2019, 12:33
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КультураВладимир Путин
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