Путин: работы скульптора Франгуляна востребованы и нетривиальны

"Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Талантливый художник, скульптор, автор ярких, самобытных работ, созданных в разных жанрах и техниках, Вы добились широкого международного признания. Важно, что и сегодня Ваши творческие проекты всегда интересны, нетривиальны и востребованы. Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего", - говорится в сообщении.