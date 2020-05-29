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2020-05-29T10:21
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В Приморье завели дело после смерти подростка, сбежавшего из интерната
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РИА Новости

В Приморье завели дело после смерти подростка, сбежавшего из интерната

10:21 29.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье по итогам проверки гибели после ДТП подростка, который сбежал из интерната, и поиски которого не были организованы, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что 24 марта 2020 года 17-летний воспитанник самовольно покинул учреждение. В нарушение требований законодательства ответственными лицами учреждения информация о пропаже несовершеннолетнего и необходимости его розыска в территориальный отдел полиции не направлена. Меры по установлению места нахождения несовершеннолетнего, а также условий его проживания и обеспечению его безопасности не приняты", - говорится в сообщении.
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Шестого мая 2020 года подростка доставили в городскую больницу с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, от них он впоследствии скончался.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщает прокуратура.
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