В Приморье завели дело после смерти подростка, сбежавшего из интерната

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье по итогам проверки гибели после ДТП подростка, который сбежал из интерната, и поиски которого не были организованы, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что 24 марта 2020 года 17-летний воспитанник самовольно покинул учреждение. В нарушение требований законодательства ответственными лицами учреждения информация о пропаже несовершеннолетнего и необходимости его розыска в территориальный отдел полиции не направлена. Меры по установлению места нахождения несовершеннолетнего, а также условий его проживания и обеспечению его безопасности не приняты", - говорится в сообщении.
Шестого мая 2020 года подростка доставили в городскую больницу с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, от них он впоследствии скончался.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщает прокуратура.