В Приморье завели дело после смерти подростка, сбежавшего из интерната

"Установлено, что 24 марта 2020 года 17-летний воспитанник самовольно покинул учреждение. В нарушение требований законодательства ответственными лицами учреждения информация о пропаже несовершеннолетнего и необходимости его розыска в территориальный отдел полиции не направлена. Меры по установлению места нахождения несовершеннолетнего, а также условий его проживания и обеспечению его безопасности не приняты", - говорится в сообщении.