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2020-05-29T10:30
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Детский омбудсмен Кузнецова направила президенту ежегодный доклад
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РИА Новости

Детский омбудсмен Кузнецова направила президенту ежегодный доклад

10:20 29.05.2020 (обновлено: 10:30 29.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила ежегодный доклад президенту РФ Владимиру Путину о деятельности уполномоченного, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Анна Кузнецова направила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка", - сообщили в пресс-службе.
Так, доклад посвящен результатам деятельности омбудсмена в 2019 году вместе оценкой соблюдения прав и законных интересов детей в Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании их правового положения.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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РоссияВладимир ПутинАнна КузнецоваОбщество
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