Детский омбудсмен Кузнецова направила президенту ежегодный доклад

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила ежегодный доклад президенту РФ Владимиру Путину о деятельности уполномоченного, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Анна Кузнецова направила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка", - сообщили в пресс-службе.
Так, доклад посвящен результатам деятельности омбудсмена в 2019 году вместе оценкой соблюдения прав и законных интересов детей в Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании их правового положения.