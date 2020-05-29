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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:19
https://ria.ru/20200529/1572157924.html
В Саратовской области двое детей заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В Саратовской области двое детей заболели COVID-19

10:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Двое детей есть среди 94 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией увеличилось до 2840, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 34 пациентов.
"В регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два, 18-19 лет - один, 20-29 лет - 12, 30-39 лет - 15, 40-49 лет - 12, 50-59 лет - 15, старше 60 - 37", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 53 новых случая COVID-19 зафиксировали в Саратове, 20 - в Балаковском, девять - в Энгельсском, четыре - в Турковском, по два - в Ершовском и Духовницком, по одному - в Аткарском, Саратовском, Питерском и Екатериновском районах области.
"Среди заболевших 40 контактных лиц, 52 - с неустановленным источником заражения, два - прибывших из других регионов. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 19, с признаками ОРВИ - 46, с бессимптомным течением - 29", - говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 2840 зараженных COVID-19 в области 1141 человек выздоровел, в том числе 108 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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