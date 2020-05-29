В Саратовской области двое детей заболели COVID-19

"В регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два, 18-19 лет - один, 20-29 лет - 12, 30-39 лет - 15, 40-49 лет - 12, 50-59 лет - 15, старше 60 - 37", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.