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В Кентукки ранили семь участников протестов из-за убийства афроамериканки
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РИА Новости

В Кентукки ранили семь участников протестов из-за убийства афроамериканки

10:17 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате стрельбы во время протестной акции в городе Луисвилл, штат Кентукки, участники которой требовали справедливого расследования смерти афроамериканки Брионны Тейлор, которую застрелили полицейские в марте, сообщает газета Louisville Courier Journal.
"Произведено несколько задержаний, но на настоящий момент мы не можем сказать, сколько конкретно, потому что ситуация развивается", - заявила представитель полиции Алиша Смайли. По ее словам, полицейские из оружия не стреляли.
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Акция протеста в связи с убийством Брионны Тейлор, прошедшая в четверг вечером, участие в которой приняли несколько сотен человек, закончилась беспорядками, во время которых было разбито несколько магазинных витрин. Полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Как отмечает газета, 26-летняя Брионна Тейлор скончалась рано утром 13 марта в своей квартире после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.
В четверг акции протеста в связи со случаями убийств афроамериканцев полицейскими прошли в нескольких городах США, в том числе в Финиксе, Денвере и Миннеаполисе, где в результате действий полиции скончался афроамериканец Джордж Флойд. Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеФБРКентуккиСШАДенверВ мире
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