В Кентукки ранили семь участников протестов из-за убийства афроамериканки

"Произведено несколько задержаний, но на настоящий момент мы не можем сказать, сколько конкретно, потому что ситуация развивается", - заявила представитель полиции Алиша Смайли. По ее словам, полицейские из оружия не стреляли.

Акция протеста в связи с убийством Брионны Тейлор, прошедшая в четверг вечером, участие в которой приняли несколько сотен человек, закончилась беспорядками, во время которых было разбито несколько магазинных витрин. Полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Как отмечает газета, 26-летняя Брионна Тейлор скончалась рано утром 13 марта в своей квартире после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.