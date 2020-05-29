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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:13
https://ria.ru/20200529/1572157483.html
Новосибирцам предложили сообщать о скоплениях людей и вечеринках
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РИА Новости

Новосибирцам предложили сообщать о скоплениях людей и вечеринках

10:13 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Новосибирск
 Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Власти Новосибирской области предлагают жителям региона сообщать о массовых скоплениях людей и шумных развлекательных вечеринках на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщает в пятницу облправительство.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников после устроенных в минувшие выходные дни в Новосибирске спонтанных ночных вечеринок попросил полицейских принимать более жесткие и оперативные меры к организаторам и участникам мероприятий в условиях ограничительных мер по коронавирусу.
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"Жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию через единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что такое решение принято правительством Новосибирской области именно после проведения на минувших выходных массовых мероприятий в центре Новосибирска.
В облправительсиве также сообщили, что на предприятиях уличного общепита, расположенных в ресторанном дворике за гостиницей "Центральная" в Новосибирске, где и была устроена одна из вечеринок, на этой недели выявили массовые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Нарушители могут получить крупные административные штрафы и приостановить работу.
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В минувшие выходные дни в Новосибирске прошли как минимум две ночные музыкальные вечеринки. Так, в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок танцуют под музыку. Полиция позже сообщила, что установила организаторов и некоторых участников, на них составили протоколы о нарушении тишины и режима самоизоляции. Свою проверку по факту проведения сразу двух вечеринок начал Следственный комитет.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирскНовосибирская областьОбщество
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