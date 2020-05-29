Новосибирцам предложили сообщать о скоплениях людей и вечеринках

"Жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию через единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию", - говорится в сообщении.

В облправительсиве также сообщили, что на предприятиях уличного общепита, расположенных в ресторанном дворике за гостиницей "Центральная" в Новосибирске, где и была устроена одна из вечеринок, на этой недели выявили массовые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Нарушители могут получить крупные административные штрафы и приостановить работу.

В минувшие выходные дни в Новосибирске прошли как минимум две ночные музыкальные вечеринки. Так, в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок танцуют под музыку. Полиция позже сообщила, что установила организаторов и некоторых участников, на них составили протоколы о нарушении тишины и режима самоизоляции. Свою проверку по факту проведения сразу двух вечеринок начал Следственный комитет.