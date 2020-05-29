На Урале придумали, как отследить приближение сбоев в работе ЖК-дисплеев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили новую методику изучения состояния жидких кристаллов, которая, по их мнению, поможет в режиме реального времени контролировать состояние жидкокристаллических дисплеев и прогнозировать их возможный выход из строя, что очень важно для таких областей, как медицина, авиация и космонавтика, сообщила пресс-служба вуза.

Перебои в работе жидкокристаллических дисплеев, как правило, связаны с изменением так называемой ионной проводимости жидких кристаллов, при которой заряды переносятся не электронами, а ионами. Она влияет на качество передаваемого изображения. Но при этом трудно измерять электрическую проводимость жидких кристаллов, по изменению которой можно, в частности, судить о состоянии ЖК-дисплеев.

"Для решения этой проблемы мы рассмотрели возможность использования не тока проводимости, а тока смещения. Данный подход является более универсальным", — рассказал руководитель работы, доцент физического факультета Института естественных и точных наук ЮУрГУ Федор Подгорнов, слова которого приводятся в сообщении.

Ученые ЮУрГУ смогли решить эту проблему - они нашли способ измерить ионную электрическую проводимость слоя жидких кристаллов в комплексных структурах, состоящих из нескольких материалов (жидкокристаллических ячеек). "Это значит, что теперь специалисты смогут диагностировать состояние структурированных материалов, объектов и устройств, в состав которых входят материалы с ионной проводимостью. К ним относятся, например, жидкокристаллические дисплеи, биологические и композитные материалы", - поясняет пресс-служба вуза. Статья с результатами этой работы опубликована в международном научном журнале Liquid Crystals.