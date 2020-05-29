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РИА Наука
2020-05-29T10:23
https://ria.ru/20200529/1572157338.html
На Урале придумали, как отследить приближение сбоев в работе ЖК-дисплеев
https://cdn24.img.ria.ru/images/38013/77/380137742_46:0:380:188_1036x0_80_0_0_f9f00bfee4ef31da4ceaf7c4da23ceb9.jpg
РИА Новости

На Урале придумали, как отследить приближение сбоев в работе ЖК-дисплеев

10:11 29.05.2020 (обновлено: 10:23 29.05.2020)
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© ЮУрГУЮжно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ)
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ)
© ЮУрГУ
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили новую методику изучения состояния жидких кристаллов, которая, по их мнению, поможет в режиме реального времени контролировать состояние жидкокристаллических дисплеев и прогнозировать их возможный выход из строя, что очень важно для таких областей, как медицина, авиация и космонавтика, сообщила пресс-служба вуза.
Перебои в работе жидкокристаллических дисплеев, как правило, связаны с изменением так называемой ионной проводимости жидких кристаллов, при которой заряды переносятся не электронами, а ионами. Она влияет на качество передаваемого изображения. Но при этом трудно измерять электрическую проводимость жидких кристаллов, по изменению которой можно, в частности, судить о состоянии ЖК-дисплеев.
"Для решения этой проблемы мы рассмотрели возможность использования не тока проводимости, а тока смещения. Данный подход является более универсальным", — рассказал руководитель работы, доцент физического факультета Института естественных и точных наук ЮУрГУ Федор Подгорнов, слова которого приводятся в сообщении.
Ученые ЮУрГУ смогли решить эту проблему - они нашли способ измерить ионную электрическую проводимость слоя жидких кристаллов в комплексных структурах, состоящих из нескольких материалов (жидкокристаллических ячеек). "Это значит, что теперь специалисты смогут диагностировать состояние структурированных материалов, объектов и устройств, в состав которых входят материалы с ионной проводимостью. К ним относятся, например, жидкокристаллические дисплеи, биологические и композитные материалы", - поясняет пресс-служба вуза. Статья с результатами этой работы опубликована в международном научном журнале Liquid Crystals.
По мнению авторов исследования, разработанный ими подход будет востребован в медицине, авиации, космонавтике — там, где выход дисплеев из строя может привести к необратимым последствиям. Сейчас ученые проводят дополнительные исследования, в которых будет учтено влияние других физических эффектов на точность уже полученных результатов.
Заместитель директора Политехнического Института ЮУрГУ по научной работе Виктор Фёдоров
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