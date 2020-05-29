Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T11:33
https://ria.ru/20200529/1572157066.html
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
https://cdn23.img.ria.ru/images/152521/20/1525212087_0:99:3289:1949_1036x0_80_0_0_b8e506621536a3ebc48112c3edcb481e.jpg
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане

10:05 29.05.2020 (обновлено: 11:33 29.05.2020)
32046
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" и спасательный буксир "Профессор Николай Муру" Черноморского флота впервые провели учение по противовоздушной обороне и отражению нападения диверсантов в Индийском океане, сообщил в пятницу журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2-го ранга Алексей Рулев.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Григорович" впервые отправился в Индийский океан для "демонстрации флага России".
По замыслу учения, на буксир совершила попытку нападения вооруженная группа неопознанных лиц на малоразмерном судне. Его роль выполнял катер с борта фрегата.

"В ходе учения пост наблюдения за надводной обстановкой фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил малоразмерную цель, двигающуюся на большой скорости курсом на спасательное судно. После предупреждения личного состава буксира "Профессор Н. Муру" о принятии мер безопасности на борту фрегат совершил боевой разворот в направлении буксира", — сказал Рулев.

После этого, по его словам, "вражеский" катер не отреагировал на предупреждение с фрегата и открыл огонь из автоматического стрелкового оружия по буксиру. Группа противодействия терроризму, находящаяся на борту фрегата, применила по "противнику" штатное оружие и застопорила ход катера. После добровольной сдачи оружия группа захвата обезвредила условных диверсантов и передала их на пограничный корабль ближайшего иностранного государства.
"Учение было проведено в рамках отработки действий экипажами по защите и обороне отряда кораблей от потенциальных угроз", — добавил Рулев.
Фрегат "Адмирал Григорович" — головной корабль серии 11356, построенный для усиления Черноморского флота. Всего таких кораблей на ЧФ три — также "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Пуск ракетного комплекса Калибр с фрегата Адмирал Григорович
16 августа 2018, 16:07
Опубликовано видео пуска ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Григорович"
2193062530
Обсудить 17
БезопасностьАдмирал Григорович (фрегат)
Популярные комментарии
Как-то очень затянуто... Надо было сразу "Калибрами"...
29 мая, 10:16
YSYar S
250108
Рекомендуем
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Минтруд предложил новые правила оплаты труда и увольнений при пандемии
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Дождь
В Подмосковье водителей предупредили о возможном шторме
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал "единственный способ остановить" Россию
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
Голосование по Конституции может продлиться несколько дней
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Лента новостейМолния