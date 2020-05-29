Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости. Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси объявил, что на фоне второй волны заражений коронавирусной инфекцией в регионе вновь закрываются городские объекты, в частности музеи, кинотеатры, библиотеки, и отменяются мероприятия.

Китахаси также подчеркнул, что специалистам дано указание тщательно отследить пути распространения инфекции и провести ПЦР-тестирование всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.

За последние шесть дней в Китакюсю были подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом в почти половине случаев источник остается неизвестен. В городе подтверждены два очага в больницах и еще один — в школе.