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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:15
https://ria.ru/20200529/1572156830.html
Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572156868_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_54f59d37b86df5580045a587711baaab.jpg
РИА Новости

Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса

10:02 29.05.2020 (обновлено: 11:15 29.05.2020)
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CC0 / taka0043 / Китакюсю, Япония
Китакюсю, Япония
CC0 / taka0043 /
Китакюсю, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости. Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси объявил, что на фоне второй волны заражений коронавирусной инфекцией в регионе вновь закрываются городские объекты, в частности музеи, кинотеатры, библиотеки, и отменяются мероприятия.
"Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна (заражений. — Прим. ред.)", — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
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Китахаси также подчеркнул, что специалистам дано указание тщательно отследить пути распространения инфекции и провести ПЦР-тестирование всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.
Для недопущения дальнейшего распространения инфекции в Китакюсю с 31 мая по 18 июня будут вновь закрыты 119 городских объектов, таких как библиотеки, музеи, выставочные залы, кинотеатры и так далее, а также отменены все мероприятия по линии города. Мэр также обратился к владельцам заведений с просьбой посодействовать предпринимаемым мерам и отказаться от проведения частных мероприятий. Учеба в младшей и средней школах будет ограничена лишь первой половиной дня.
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За последние шесть дней в Китакюсю были подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом в почти половине случаев источник остается неизвестен. В городе подтверждены два очага в больницах и еще один — в школе.
Всего в Японии к настоящему моменту выявили 17 471 случай заражения COVID-19, скончались 896 человек, выздоровел 14 801 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитакюсюЯпонияВ мире
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