Глава СУСК Кузбасса лично пообщался с медиками о нарушении их прав

Ранее сообщалось, что медработники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске пожаловались на это в видеоролике. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. Министерство здравоохранения региона заявило, что записавшие видеообращение не входят в категории имеющих право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как не работают непосредственно с зараженными COVID-19, а также что все работники скорой помощи работают в защитных костюмах. Была начата доследственная проверка.