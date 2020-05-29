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2020-05-29T09:59
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Глава СУСК Кузбасса лично пообщался с медиками о нарушении их прав
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РИА Новости

Глава СУСК Кузбасса лично пообщался с медиками о нарушении их прав

09:59 29.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александр Кустов лично пообщался с работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска, заявившими о неполучении положенных им стимулирующих выплат за COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что медработники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске пожаловались на это в видеоролике. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. Министерство здравоохранения региона заявило, что записавшие видеообращение не входят в категории имеющих право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как не работают непосредственно с зараженными COVID-19, а также что все работники скорой помощи работают в защитных костюмах. Была начата доследственная проверка.
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"Чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации, кроме изучения необходимой документации, и.о. руководителя следственного управления принял решение лично выслушать каждого медицинского работника данной организации", – сообщает ведомство.
Уточняется, что Кустов рассказал о ходе доследственной проверки, запланированных процессуальных действиях, ответил на вопросы и выслушал доводы работников больницы. Он передал материалы проверки во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, а также дал ряд указаний следователю по выполнению дополнительных проверочных мероприятий.
"Ход проверки им взят на личный контроль", – подчеркивает ведомство.
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