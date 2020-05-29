В московском центре "Вороновское" лечатся 218 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 мая состоят на лечении 218 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 218, подтверждённых с COVID – 218, с кислородной поддержкой – 146, на ИВЛ – 12", - написал Переходов на своей странице в Facebook.