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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:58
https://ria.ru/20200529/1572156682.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 218 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466393_104:403:3028:2048_1036x0_80_0_0_121c2937d9ff6b968b8fbd4b72902eaa.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 218 пациентов с COVID-19

09:58 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 218 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 мая состоят на лечении 218 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 218, подтверждённых с COVID – 218, с кислородной поддержкой – 146, на ИВЛ – 12", - написал Переходов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 17 пациента, выписаны 13.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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