Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пассажиропоток аэропортов . Пассажиропоток аэропортов Москвы - " Шереметьево ", " Домодедово " и "Внуково" - в апреле упал на 95% по сравнению с апрелем аналогичным прошлого года и составил почти 388,9 тысячи человек, сообщает Росавиация

Пассажиропоток международных рейсов снизился на 99,5% - до 18,1 тысячи, внутренних - на 91%, до 370,6 тысячи человек.

Аэропорт "Внуково" в апреле снизил перевозки на 97% - до 52,7 тысячи пассажиров, "Домодедово" - на 91,8%, до 174,8 тысячи, "Шереметьево" - на 95,9%, до 161,4 тысячи.

В январе-апреле пассажиропоток столичных аэропортов снизился на 33,7% - до 18,8 миллиона человек. На международных линиях количество пассажиров снизилось на 38,5% - до 8 миллионов, на внутренних - на 29,7%, до 10,7 миллиона человек.

"Внуково" за четыре месяца снизило перевозки на 29,7% - до 4,4 миллиона пассажиров, "Домодедово" - на 26,5%, до 5,6 миллиона, "Шереметьево" - на 39,2%, до 8,8 миллиона.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще некоторых рейсов.