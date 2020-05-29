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2020-05-29T10:39
https://ria.ru/20200529/1572156591.html
Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885806_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_8b1575b4df2de472f70b72e9ce5a18cd.jpg
РИА Новости

Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%

10:24 29.05.2020 (обновлено: 10:39 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустующий терминал E аэропорта "Шереметьево"
Пустующий терминал E аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пустующий терминал E аэропорта "Шереметьево"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пассажиропоток аэропортов Москвы - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в апреле упал на 95% по сравнению с апрелем аналогичным прошлого года и составил почти 388,9 тысячи человек, сообщает Росавиация.
Пассажиропоток международных рейсов снизился на 99,5% - до 18,1 тысячи, внутренних - на 91%, до 370,6 тысячи человек.
Аэропорт "Внуково" в апреле снизил перевозки на 97% - до 52,7 тысячи пассажиров, "Домодедово" - на 91,8%, до 174,8 тысячи, "Шереметьево" - на 95,9%, до 161,4 тысячи.
В январе-апреле пассажиропоток столичных аэропортов снизился на 33,7% - до 18,8 миллиона человек. На международных линиях количество пассажиров снизилось на 38,5% - до 8 миллионов, на внутренних - на 29,7%, до 10,7 миллиона человек.
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"Внуково" за четыре месяца снизило перевозки на 29,7% - до 4,4 миллиона пассажиров, "Домодедово" - на 26,5%, до 5,6 миллиона, "Шереметьево" - на 39,2%, до 8,8 миллиона.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще некоторых рейсов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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