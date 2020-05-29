В ЦОДД оценили ситуацию на московских дорогах

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Скорость потока на дорогах Москвы снизилась из-за дождя, пробки стандартные, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения в пятницу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра.
"Из-за дождя скорость потока снизилась, но так как машин ещё относительно немного, в целом все пробки стандартные. На данный момент движение в городе оценивается в 3 балла", - рассказали в ЦОДД.
По словам специалистов, местами есть скопления воды, но влияющих значительно на движение пока не выявлено.
"До вечера также действует экстренное предупреждение, ожидаются сильные дожди. Поэтому просим быть более внимательными на дороге", - отметили в ЦОДД.