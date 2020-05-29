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2020-05-29T09:56
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В ЦОДД оценили ситуацию на московских дорогах
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РИА Новости

В ЦОДД оценили ситуацию на московских дорогах

09:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Москва . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Скорость потока на дорогах Москвы снизилась из-за дождя, пробки стандартные, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения в пятницу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра.
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"Из-за дождя скорость потока снизилась, но так как машин ещё относительно немного, в целом все пробки стандартные. На данный момент движение в городе оценивается в 3 балла", - рассказали в ЦОДД.
По словам специалистов, местами есть скопления воды, но влияющих значительно на движение пока не выявлено.
"До вечера также действует экстренное предупреждение, ожидаются сильные дожди. Поэтому просим быть более внимательными на дороге", - отметили в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Центр "Фобос"МоскваОбщество
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