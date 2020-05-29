Власти Таиланда пока не намерены открывать границы

"Мы ослабляем многие ограничения, действующие в стране, однако пока, к сожалению, не можем открыть границы для иностранных граждан", - сказал он.

"Посмотрите на нашу статистику по новым заражениям: все новые случаи заражения уже длительное время – это ввозные случаи. Это граждане Таиланда, прибывающие из-за границы вывозными авиарейсами и помещенные в государственные карантинные учреждения", - напомнил Рунгсита.

"Пока эпидемиологическая обстановка в мире остается опасной, мы не можем принимать туристов и других визитеров. Это риск возникновения второй волны эпидемии в нашей стране, так что пока нам придется действовать в этом направлении в рамках принятых ранее решений", - пояснил он.