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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:57
https://ria.ru/20200529/1572156486.html
Власти Таиланда пока не намерены открывать границы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:147:1980:1260_1036x0_80_0_0_cb1e844234302ede59ee81a007543bc0.jpg
РИА Новости

Власти Таиланда пока не намерены открывать границы

09:54 29.05.2020 (обновлено: 09:57 29.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. Архивное фото
БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Несмотря на очередное ослабление ограничений, принятых в связи с пандемией COVID-19 с 1 июня, Таиланд пока не готов открыть границы для въезда иностранных граждан, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита.
"Мы ослабляем многие ограничения, действующие в стране, однако пока, к сожалению, не можем открыть границы для иностранных граждан", - сказал он.
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"Посмотрите на нашу статистику по новым заражениям: все новые случаи заражения уже длительное время – это ввозные случаи. Это граждане Таиланда, прибывающие из-за границы вывозными авиарейсами и помещенные в государственные карантинные учреждения", - напомнил Рунгсита.
"Пока эпидемиологическая обстановка в мире остается опасной, мы не можем принимать туристов и других визитеров. Это риск возникновения второй волны эпидемии в нашей стране, так что пока нам придется действовать в этом направлении в рамках принятых ранее решений", - пояснил он.
Воздушные, сухопутные и водные границы Таиланда закрыты для въезда иностранных граждан с конца марта – начала апреля. С 4 апреля действует запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских авиарейсов, кроме медицинских эвакуационных и вывозных. Запрет, который продлевался несколько раз, сейчас действует до 31 июля 2020 года.
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