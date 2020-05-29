В Югре более двух недель ищут ребенка

Вскоре к инциденту подключились следователи, по данным которых, шестилетний мальчик катался на велосипеде в районе площади в пределах города Белоярского, не справился с управлением и съехал в реку. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".