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В Югре более двух недель ищут ребенка
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РИА Новости

В Югре более двух недель ищут ребенка

09:51 29.05.2020 (обновлено: 10:22 29.05.2020)
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© Фото : ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреСотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во время поисков ребенка, упавшего в воду на реке Казым в районе Белоярского
Сотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во время поисков ребенка, упавшего в воду на реке Казым в районе Белоярского
© Фото : ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Спасатели и водолазы в Ханты-Мансийском автономном округе продолжают поиски мальчика, пропавшего после падения в реку более двух недель назад, сообщает пресс-служба "Центроспас-Югория".
Ведомство 13 мая информировало о привлечении спасателей в Белоярском районе к поискам ребенка, который, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. Спасатели предполагают, что мальчика унесло течением, им удалось обнаружить только его велосипед.
Вскоре к инциденту подключились следователи, по данным которых, шестилетний мальчик катался на велосипеде в районе площади в пределах города Белоярского, не справился с управлением и съехал в реку. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Позже глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал о гибели двух волонтеров, которые помогали спасателям в поисках ребенка. Катер "Амур", на котором находились три добровольца из числа местных жителей Белоярского, ушел под баржу, и двое утонули. По данному факту следствие проводит проверку.
"Спасатели и водолазы зонального и мобильного поисково-спасательных отрядов казенного учреждения "Центроспас-Югория" продолжают поиски... За минувшие сутки обследовано 25 километров водной акватории, 900 квадратных метров дна реки Казым, береговая линия общей протяженностью более 310 километров", - говорится в сообщении.
В "Центроспасе" добавили, что еще две поисково-спасательные операции проводятся в Ханты-Мансийском и Березовском районах. "Поисковые работы продолжаются", - отметили в пресс-службе.
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