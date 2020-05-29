В Тамбовской области одномесячный ребенок заболел COVID-19

"Из них: 29 мужчин, 37 женщин, 7 детей (девочки 1 месяц, 2, 5, 7, 11, 16 лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 19 до 78 лет. Двое прибыли из других регионов, 71 - контактные с больными", - говорится в сообщении.