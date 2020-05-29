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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:51
https://ria.ru/20200529/1572156381.html
В Тамбовской области одномесячный ребенок заболел COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области одномесячный ребенок заболел COVID-19

09:51 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Девочка в возрасте 1 месяца и еще шесть детей оказались среди 73 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.
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"Из них: 29 мужчин, 37 женщин, 7 детей (девочки 1 месяц, 2, 5, 7, 11, 16 лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 19 до 78 лет. Двое прибыли из других регионов, 71 - контактные с больными", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2845. Выздоровели 1037 пациентов, из них 502 выписаны из стационара, 535 сняты с амбулаторного наблюдения, умерли девять человек.
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На госпитализации в данный момент находятся 353 человека, из них диагноз "пневмония" у 272 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4052 (из них подтверждённых случаев - 1446, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6389. Выписано из больниц – 933. Всего обследованных лиц - 11727", - сообщают областные власти.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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