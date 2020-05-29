Во Владимирской области число заболевших COVID-19 выросло до 2554

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2554, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2554 случая заболевания", - говорится в сообщении.
В регионе выздоровели 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, умерли 18 человек.
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