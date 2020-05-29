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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:47
https://ria.ru/20200529/1572156211.html
Белоруссия продлила запрет на вывоз ряда медтоваров
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971582_0:98:3016:1795_1036x0_80_0_0_39286088db8236b3ca7863c6fefbd655.jpg
РИА Новости

Белоруссия продлила запрет на вывоз ряда медтоваров

09:47 29.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске. Архивное фото
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Правительство Белоруссии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлило до 1 июля запрет на вывоз из страны ряда товаров медицинского назначения, в том числе хирургических халатов и защитных масок, следует из постановления от 28 мая №319, которое размещено в пятницу на национальном правовом интернет-портале.
Ранее, в марте, белорусский Совмин принял другое постановление за номером 149, которым из-за коронавируса был до 1 июня запрещен экспорт ряда товаров медицинского назначения, однако вывоз физлицами для личного пользования был по-прежнему разрешен. Нынешнее постановление вносит поправки в предыдущее.
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"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения, помещенных (помещаемых) в Республике Беларусь под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
В нем уточняется, что речь, в частности, идет о медицинских масках - одноразовых и для многократного применения, халатах медицинских хирургических, комплектах медицинских одноразовых из нетканых материалов (стерильных и нестерильных), комплектах одежды врача, халатах медицинских хирургических. Кроме того, под запретом на вывоз из страны аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура - за исключением аппаратуры, которая используется исключительно для озоновой или аэрозольной терапии.
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При этом в постановлении есть оговорка, что вывоз некоторых медтоваров возможен при наличии разрешения Минздрава республики. Из документа следует, что запрет на экспорт начинает действовать в пятницу и продлится до 1 июля текущего года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. В Белоруссии на четверг выявлено 39858 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе умерли 219 человек.
На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он также не исключил в мире вторую волну COVID-19 осенью и зимой.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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