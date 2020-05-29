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На Москву обрушились сильные ливни
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РИА Новости

На Москву обрушились сильные ливни

09:44 29.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПоследствия ливневых дождей в Москве
Последствия ливневых дождей в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Последствия ливневых дождей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая РИА Новости. Сильные ливни идут в Москве уже более трёх часов, вода скапливается на дорогах, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что дожди будут идти весь день, за 24 часа выпадет 40 миллиметров осадков, это три четверти месячной нормы.
Кроме того, как сообщил агентству ведущий специалист центра Александр Синенков, возможно, будет установлен рекорд по количеству осадков, который вдвое превысит предыдущий. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда было зафиксировано 39 миллиметров осадков.
По его словам, основная часть осадков придется на дневное время.
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