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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:27
https://ria.ru/20200529/1572156049.html
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 74 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

Московские врачи вылечили от COVID-19 более 74 тысяч человек

09:43 29.05.2020 (обновлено: 10:27 29.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725", — рассказала она.

Заммэра напомнила, что поправившиеся горожане могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, которые помогают тем, кто лечится от инфекции на дому.
В Москве выявили более 173 тысяч случаев COVID-19, из них 2254 привели к летальному исходу. В последнее время суточный прирост инфицированных уверенно снижается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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