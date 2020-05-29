Московские врачи вылечили от COVID-19 более 74 тысяч человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725", — рассказала она.
Заммэра напомнила, что поправившиеся горожане могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, которые помогают тем, кто лечится от инфекции на дому.
В Москве выявили более 173 тысяч случаев COVID-19, из них 2254 привели к летальному исходу. В последнее время суточный прирост инфицированных уверенно снижается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.