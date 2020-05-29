Московские врачи вылечили от COVID-19 более 74 тысяч человек

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725", — рассказала она.

Заммэра напомнила, что поправившиеся горожане могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, которые помогают тем, кто лечится от инфекции на дому.