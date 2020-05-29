В Подмосковье водителей предупредили о возможном шторме

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Минтранс Московской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с возможным штормом и градом.
"Минтранс Подмосковья предупреждает: в регионе ожидается шторм. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град... Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скоростной режим, будьте внимательны в зонах пешеходных переходов", - говорится в сообщении ведомства.
Рекомендуется не парковать автомобили возле деревьев, не ходить рядом с шаткими конструкциями, добавили в ведомстве.