В Подмосковье водителей предупредили о возможном шторме

"Минтранс Подмосковья предупреждает: в регионе ожидается шторм. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град... Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скоростной режим, будьте внимательны в зонах пешеходных переходов", - говорится в сообщении ведомства.