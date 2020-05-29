Власти решили не отбирать детей у отца, жившего с ними в лесу в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Жителя Жителя Приморья , который жил с детьми в лесу в Кавалеровском районе, не будут ограничивать в родительских правах, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Идея пожить в лесу, пока пандемия коронавируса не пройдет, могла стоить отцу семейства Алексею Ивлеву расставания с детьми. Как рассказала Романова, органы опеки готовили иск об ограничении его в родительских правах, но если Ивлев выполнит требования по состоянию жилья, то семья может воссоединиться. По словам омбудсмена, и дети, и их отец характеризуются хорошо.

"Сейчас дети готовятся к выписке. Их будет забирать папа, но, поскольку везти их в дом нельзя — там идет ремонт, — он передаст их бабушке. Пока проводится ремонт, дети будут жить с ней", — сказала Романова.

Она добавила, что 1 июня выезжает в Кавалерово, чтобы встретиться с семьей и проверить, как меняются условия проживания в их доме.

"Органы опеки не будут подавать иск в суд на ограничение отца в родительских правах. Сегодня принято распоряжение о признании утратившим силу решении о том, чтобы отобрать детей. <...> Органы исполнительной власти помогают отцу в ремонтных работах", — отметила собеседница агентства.

На прошлой неделе стало известно, что в Кавалеровском районе пропала семья — отец и трое детей: мальчики 16 и 12 лет и девятилетняя девочка. Спустя два дня их нашли в лесу. Сообщалось, что глава семейства решил таким образом переждать эпидемию коронавируса. Сам Ивлев рассказал РИА Новости, что пошел с детьми в поход, в том числе и ради самоизоляции. В их полевом лагере была солнечная электростанция, переносной душ, туалет, провизия и огнетушитель.

Полиция составила на Ивлева административный протокол, детей изъяли из семьи и отправили в отделение детской поликлиники.