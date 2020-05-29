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2020-05-29T12:14
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На Ямале будут судить патрульного, сломавшего руку мужчине при задержании
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РИА Новости

На Ямале будут судить патрульного, сломавшего руку мужчине при задержании

09:28 29.05.2020 (обновлено: 12:14 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе ждет сотрудника полиции, который при задержании сломал руку мужчине, совершившему административное правонарушение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно данным следствия, в январе 2019 года в Ноябрьске сотрудник патрульно-постовой службы местного отдела МВД увидел на улице мужчину, совершившего административное правонарушение.
"При доставлении правонарушителя для освидетельствования на нахождение в состоянии алкогольного опьянения... сотрудник полиции, не имея основания для применения физической силы, заломил ему руку за спину, в результате чего потерпевшему причинено телесное повреждение в виде закрытого перелома плечевой кости, которое расценено как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили в отношении патрульного уголовное дело по статье УК РФ о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором города Ноябрьска обвинительным заключением направлено в суд", - добавили в СУСК.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, в случае, если суд установит вину сотрудника полиции, "он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", а также понесет наказание в соответствии с законодательством РФ.
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