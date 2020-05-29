На Ямале будут судить патрульного, сломавшего руку мужчине при задержании

"При доставлении правонарушителя для освидетельствования на нахождение в состоянии алкогольного опьянения... сотрудник полиции, не имея основания для применения физической силы, заломил ему руку за спину, в результате чего потерпевшему причинено телесное повреждение в виде закрытого перелома плечевой кости, которое расценено как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.