В Афганистане 15 военных погибли при атаке боевиков

"Прошлой ночью боевики атаковали три армейских и пограничных КПП... столкновения продолжались до утра", - заявил он.

В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

По словам местных жителей, боевикам удалось взять верх, однако Ахмадзай опроверг это сообщение, отметив, что несколько нападавших были убиты или ранены.