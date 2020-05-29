Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T09:27
https://ria.ru/20200529/1572155331.html
В Афганистане 15 военных погибли при атаке боевиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_86:190:2755:1691_1036x0_80_0_0_858b8e25a1e3944506fd5268e7f7558e.jpg
РИА Новости

В Афганистане 15 военных погибли при атаке боевиков

09:27 29.05.2020
1398
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
КАБУЛ, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 военнослужащих национальной армии Афганистана и пограничных войск погибли и еще 9 получили ранения в результате нескольких атак боевиков в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости глава района Патан Эйд Мохаммад Ахмадзай (Eiyd Mohammad Ahmadzai).
"Прошлой ночью боевики атаковали три армейских и пограничных КПП... столкновения продолжались до утра", - заявил он.
Скорая помощь в Афганистане
09:07
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП
По словам местных жителей, боевикам удалось взять верх, однако Ахмадзай опроверг это сообщение, отметив, что несколько нападавших были убиты или ранены.
Движение "Талибан" пока не выступало с заявлениями по поводу нападения.
Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане продолжается, несмотря на усилия по запуску мирного процесса. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Военнослужащие афганской национальной армии
26 мая, 13:45
Власти Афганистана призвали продлить режим прекращения огня
200035
Обсудить 0
АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП
Поезд в Сирии
Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
Полиция в Афганистане
В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию в Ливии
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Военный конвой США в Сирии
САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
Лента новостейМолния