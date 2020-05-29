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2020-05-29T11:37
https://ria.ru/20200529/1572155219.html
В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов
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РИА Новости

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

09:24 29.05.2020 (обновлено: 11:37 29.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах
Объявления о кредитах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Объявления о кредитах. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. За апрель доля просроченных микрозаймов в России выросла на 2,7 процентного пункта — до 40,7 процента, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".
Всего число просроченных ссуд выросло с 4,37 до 4,52 миллиона, а общий объем просроченной задолженности — на 3,3 процента, до 51,3 миллиарда рублей. По объему доля просроченных займов за апрель увеличилась на 2,2 процентного пункта, до 34,3 процента.
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Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин отметил, что рост доли просроченных займов до 40 процентов оказался максимальным за последние годы.
"Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5 процента), и с другой стороны — с падением объема портфеля займов МФО (–3,1 процента)", — сказал он.
По словам Лагуткина, объем ранней просрочки (до 30 дней) в апреле вырос на 32,5 процента и приблизился к четырем миллиардам рублей. "Необходимо отметить, что такой объем ранней просрочки не является чем-то критичным для отрасли в целом: аналогичный объем встречался, например, в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объем стабилизировался на уровне 2,5 миллиарда рублей", — добавил эксперт.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
а мы над американцами смеялись, что они закредитованы по самое... так мы в этом направлении и идем.
29 мая, 10:13
Я В ТАНКЕ
3650401
что такой объем ранней просрочки не является чем-то критичным для отрасли в целом да для них не критично а для людей как .... микрозайм просрочил это все по жизни должен но они только о банках переживают а люди как всегда потом ....
29 мая, 10:32
Алексей Подгорнов
2742210
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