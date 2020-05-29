В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. За апрель доля просроченных микрозаймов в За апрель доля просроченных микрозаймов в России выросла на 2,7 процентного пункта — до 40,7 процента, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Всего число просроченных ссуд выросло с 4,37 до 4,52 миллиона, а общий объем просроченной задолженности — на 3,3 процента, до 51,3 миллиарда рублей. По объему доля просроченных займов за апрель увеличилась на 2,2 процентного пункта, до 34,3 процента.

Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин отметил, что рост доли просроченных займов до 40 процентов оказался максимальным за последние годы.

"Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5 процента), и с другой стороны — с падением объема портфеля займов МФО (–3,1 процента)", — сказал он.

По словам Лагуткина, объем ранней просрочки (до 30 дней) в апреле вырос на 32,5 процента и приблизился к четырем миллиардам рублей. "Необходимо отметить, что такой объем ранней просрочки не является чем-то критичным для отрасли в целом: аналогичный объем встречался, например, в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объем стабилизировался на уровне 2,5 миллиарда рублей", — добавил эксперт.