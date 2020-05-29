В Хакасии выявили 32 новых случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом нового типа в Хакасии за сутки выросло на 32, с начала пандемии в республике зафиксированы 910 случаев, сообщается на официальной странице главы республики Валентина Коновалова в социальной сети "ВКонтакте".
"За сутки в республике выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 - с признаками пневмонии. Тринадцать случаев - это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Москвы. Всего в регионе зафиксировано 910 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
За сутки в республике выздоровели 20 пациентов, общее число выписанных из больниц с момента начала пандемии - 497. Под медицинским наблюдением находятся 1197 человек, из них 38 - в обсерваторе. Получают лечение 403 человека, в том числе 30 - в тяжелом состоянии, трое на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф