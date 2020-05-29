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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:23
https://ria.ru/20200529/1572155164.html
В Хакасии выявили 32 новых случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Хакасии выявили 32 новых случая COVID-19

09:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом нового типа в Хакасии за сутки выросло на 32, с начала пандемии в республике зафиксированы 910 случаев, сообщается на официальной странице главы республики Валентина Коновалова в социальной сети "ВКонтакте".
"За сутки в республике выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 - с признаками пневмонии. Тринадцать случаев - это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Москвы. Всего в регионе зафиксировано 910 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
За сутки в республике выздоровели 20 пациентов, общее число выписанных из больниц с момента начала пандемии - 497. Под медицинским наблюдением находятся 1197 человек, из них 38 - в обсерваторе. Получают лечение 403 человека, в том числе 30 - в тяжелом состоянии, трое на искусственной вентиляции легких.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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