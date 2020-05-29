В Хакасии выявили 32 новых случая COVID-19

"За сутки в республике выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 - с признаками пневмонии. Тринадцать случаев - это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Москвы. Всего в регионе зафиксировано 910 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

За сутки в республике выздоровели 20 пациентов, общее число выписанных из больниц с момента начала пандемии - 497. Под медицинским наблюдением находятся 1197 человек, из них 38 - в обсерваторе. Получают лечение 403 человека, в том числе 30 - в тяжелом состоянии, трое на искусственной вентиляции легких.