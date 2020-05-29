В Таиланде ослабят ограничения из-за COVID-19

"Начиная с 1 июня Таиланд вступает в третий этап ослабления ограничительных мер, принятых в связи с пандемией. Сегодня конкретные шаги в этом направлении были обсуждены на заседании Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятое решение будет полностью опубликовано в ближайшее время", - сказал он на брифинге.