Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:25
https://ria.ru/20200529/1572155037.html
В Таиланде ослабят ограничения из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749472_0:227:2833:1821_1036x0_80_0_0_48aeda10e343b353699f4c932c2b0ce7.jpg
РИА Новости

В Таиланде ослабят ограничения из-за COVID-19

09:19 29.05.2020 (обновлено: 09:25 29.05.2020)
394
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Таиланд с 1 июня сокращает время комендантского часа и ослабляет многие ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, сообщил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита.
"Начиная с 1 июня Таиланд вступает в третий этап ослабления ограничительных мер, принятых в связи с пандемией. Сегодня конкретные шаги в этом направлении были обсуждены на заседании Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятое решение будет полностью опубликовано в ближайшее время", - сказал он на брифинге.
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
Вчера, 08:33Распространение нового коронавируса
Таиланд проверит на коронавирус сотни тысяч людей из группы риска
"Комендантский час с 1 июня сокращается, теперь он будет соблюдаться с 23.00 не до 04.00, а до 03.00", - сообщил генсек совбеза.
Он также перечислил ограничения, которые с 1 июня ослабляются для целого ряда объектов экономики, спорта, культуры и системы образования, в том числе выставочных залов, спортивных сооружений, кинотеатров, школ и университетов.
Прая Након, Таиланд
26 мая, 19:30
Решающее значение. Таиланд рассчитывает на путешественников из КНР
Вместе с тем, отметил Рангсита, все эти объекты остаются зонами повышенной опасности заражения, и на их территории и в помещениях обязательно соблюдение установленных правительством мер эпидемиологической безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ВОЗТаиландВ мире
Рекомендуем
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете
Власти Таиланда пока не намерены открывать границы
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде выявили 11 новых случаев COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Люди на улице Бангкока
Ученый из Таиланда назвал срок, который бедняки могут прожить без дохода
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
Таиланд проверит на коронавирус сотни тысяч людей из группы риска
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
В Таиланде выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
Лента новостейМолния