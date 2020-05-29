В Таиланде ослабят ограничения из-за COVID-19

БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Таиланд с 1 июня сокращает время комендантского часа и ослабляет многие ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, сообщил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита.
"Начиная с 1 июня Таиланд вступает в третий этап ослабления ограничительных мер, принятых в связи с пандемией. Сегодня конкретные шаги в этом направлении были обсуждены на заседании Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятое решение будет полностью опубликовано в ближайшее время", - сказал он на брифинге.
"Комендантский час с 1 июня сокращается, теперь он будет соблюдаться с 23.00 не до 04.00, а до 03.00", - сообщил генсек совбеза.
Он также перечислил ограничения, которые с 1 июня ослабляются для целого ряда объектов экономики, спорта, культуры и системы образования, в том числе выставочных залов, спортивных сооружений, кинотеатров, школ и университетов.
Вместе с тем, отметил Рангсита, все эти объекты остаются зонами повышенной опасности заражения, и на их территории и в помещениях обязательно соблюдение установленных правительством мер эпидемиологической безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
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