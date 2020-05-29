В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прокуроры Московской области начали проверку сообщений СМИ о свалке с тоннами просроченных лекарств, сообщает пресс-служба ведомства.
Как писали СМИ, свалку медикаментов на шесть миллионов рублей обнаружили в поле под Сергиевым Посадом. Среди выброшенных лекарств оказались жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Почти все они из списка льготных и положены больным бесплатно.
Провести проверку поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Областное надзорное ведомство взяло ее на контроль.
Проверку проводит и городской отдел Следственного комитета. Следователи намерены найти тех, кто выбросил препараты, а также установить причины, по которым лекарства не дошли до пациентов.
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