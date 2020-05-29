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2020-05-29T14:26
https://ria.ru/20200529/1572154996.html
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
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РИА Новости

В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных

09:18 29.05.2020 (обновлено: 14:26 29.05.2020)
60572
© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прокуроры Московской области начали проверку сообщений СМИ о свалке с тоннами просроченных лекарств, сообщает пресс-служба ведомства.
Как писали СМИ, свалку медикаментов на шесть миллионов рублей обнаружили в поле под Сергиевым Посадом. Среди выброшенных лекарств оказались жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Почти все они из списка льготных и положены больным бесплатно.
Провести проверку поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Областное надзорное ведомство взяло ее на контроль.
Проверку проводит и городской отдел Следственного комитета. Следователи намерены найти тех, кто выбросил препараты, а также установить причины, по которым лекарства не дошли до пациентов.
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4 декабря 2019, 08:00Специальный репортаж
Кто спасет оставшихся без лекарств пациентов
2710131840868
Обсудить 29
ОнкологияракЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадПроисшествия
Популярные комментарии
Как всегда. Бесплатно раздать не можем. Лучше выбросим...
29 мая, 11:19
pp-soroket
9210524
зато бюджет освоен
29 мая, 11:28
SSergey
8210367
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