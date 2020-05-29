В Воронежской области выявили более ста новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Второй день подряд в Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждается более чем у 100 пациентов, сообщает областное правительство.
В четверг в регионе были зафиксированы 110 случаев COVID-19, что стало рекордным показателем для области за сутки.
"В пятницу, 29 мая, официально подтверждено заражение 104 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1857 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф