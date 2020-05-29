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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:16
https://ria.ru/20200529/1572154900.html
В Воронежской области выявили более ста новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили более ста новых случаев COVID-19

09:16 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Второй день подряд в Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждается более чем у 100 пациентов, сообщает областное правительство.
В четверг в регионе были зафиксированы 110 случаев COVID-19, что стало рекордным показателем для области за сутки.
"В пятницу, 29 мая, официально подтверждено заражение 104 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1857 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.
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