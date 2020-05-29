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2020-05-29T20:44
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Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
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РИА Новости

Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

09:14 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.

"Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю национальную гвардию и сделаю все, как надо", - написал Трамп в Twitter. Президент добавил, что обсудил ситуацию с губернатором штата Тимом Уолцем и "сказал ему, что вооруженные силы с ним целиком и полностью".

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
08:28
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Массовые беспорядки в городе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Беспорядки в Миннеаполисе
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В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеФБРДональд ТрампМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
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