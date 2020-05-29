Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.

"Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю национальную гвардию и сделаю все, как надо", - написал Трамп в Twitter. Президент добавил, что обсудил ситуацию с губернатором штата Тимом Уолцем и "сказал ему, что вооруженные силы с ним целиком и полностью".

Массовые беспорядки в городе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.