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2020-05-29T09:13
https://ria.ru/20200529/1572154732.html
Ученый из Таиланда назвал срок, который бедняки могут прожить без дохода
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РИА Новости

Ученый из Таиланда назвал срок, который бедняки могут прожить без дохода

09:12 29.05.2020 (обновлено: 09:13 29.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛюди на улице Бангкока
Люди на улице Бангкока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Люди на улице Бангкока. Архивное фото
БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости, Евгений Беленький. Два месяца – это максимальный срок, который беднейшие слои населения Таиланда в состоянии протянуть, лишившись заработка, считает таиландский ученый.
Группа ученых-историков, социологов и политологов самых престижных в стране Чиангмайского и Чулалонгкорнского университетов подала в правительство Таиланда несколько докладов на тему самоубийств. Руководитель группы профессор Аттхачак Саттхаянурак рассказал РИА Новости о динамике суицида в стране, по данным ВОЗ занимающей первое место по количеству самоубийств в регионе Юго-Восточной Азии.
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По статистике Всемирной организации здравоохранения в Таиланде происходит до 10 тысяч самоубийств в год, страна занимает 32 место в мире по этому показателю. Самоубийство – вторая после ДТП причина насильственной смерти в стране, количество самоубийств опережает в Таиланде количество убийств.
Саттхаянурак сообщил о почти пятипроцентном приросте числа самоубийств в стране с началом ограничительных мер. Большинство лишивших себя жизни составляли наемные работники, получавшие поденную заработную плату и лишившиеся работы из-за контрмер против пандемии, или самозанятые в сфере торговли и обслуживания.
"Самозанятые в данном случае – это уличные торговцы готовой пищей и напитками, бизнес которых, и так не особенно доходный, полностью сошел на нет в результате ограничительных мер и самоизоляции", - пояснил он.
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"Ограничения ударили больше всего по самым бедным слоям населения Таиланда – городской бедноте и беднейшим крестьянам. Правительство сразу пообещало помощь в размере 5000 бат (около 158 долларов) в месяц на человека на три месяца, но на момент подачи нашего второго доклада эта помощь, пропущенная через бюрократическую систему государства, дошла едва ли до 30% нуждающихся", - сказал эксперт.
"Поэтому мы сделали тогда прогноз, что если ограничительные меры не начнут ослаблять в мае, и государственная помощь бедным будет идти до адресатов таким же медленным путем, у нас может оказаться больше самоубийц, чем погибших от коронавируса", - рассказал он.
Саттхаянурак уточнил, что в мае, когда идет уже второй этап ослабления ограничительных мер, в ходе которого открылась возможность для самых бедных возобновить свою экономическую деятельность и начать снова получать доход, ситуация улучшилась, однако она "может развернуться на 180 градусов, если возникнет вторая волна заражений". "Очень хорошо, что правительство приняло во внимание наши доклады. Если бы ограничения продлились в полном виде два месяца, а не один, ситуация стала бы катастрофической. И это еще может произойти, если будет вторая волна, и жесткие ограничения будут снова введены на длительный срок, особенно если это произойдет в течение ближайших двух недель", - сказал эксперт.
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"Два месяца – это максимальный срок, который бедные люди в состоянии протянуть без ежедневного дохода. Пока у людей есть доход, хоть и самый маленький, но достаточный, чтобы накормить свою семью, и какой-то небольшой запас, у них есть надежда. Когда правительственные меры, даже направленные на благо, такое, как борьба с пандемией, полностью лишают их дохода, люди теряют надежду", - добавил он.
Эксперт отметил, что если вторая волна заражений начнется во второй половине июня, ситуация будет несколько легче, чем при первой волне, так как правительственная помощь и массовые пожертвования более обеспеченных слоев общества, проходящие сейчас через многоярусную структуру государственной бюрократии и неправительственных организаций, к тому времени уже дойдет до большинства адресатов.
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Главной причиной того, что в Таиланде регистрируется больше самоубийств, чем в любой другой стране АСЕАН, профессор назвал ускоренное экономическое развитие, начавшееся в конце 70-х годов прошлого века.
"Таиланд вдруг превратился в одного из "тигров" юго-восточной Азии – и это привело к скачкообразному развитию капиталистических отношений в деревне, "перескочившей" от самодостаточности и натурального хозяйства к товарному производству риса. С 1979 по 1995 год, пока Таиланд выходил на одно из первых мест в мире по экспорту риса, которое он занимает и сейчас, а в Бангкоке массово строились небоскребы, исчезла традиционная для тайской деревни крестьянская община, в которой взаимопомощь была нормой, и никто никогда не голодал. Исчезла и большая семья, в которой традиционно несколько поколений жили рядом друг с другом, вместе воспитывали детей и ухаживали за стариками", - пояснил эксперт.
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"Общинный строй и способ ведения хозяйства пропал, вместо него появился новый механизм, полностью зависящий от рынка. Деревня монетизировалась, и потому разделилась на маленькие семьи-ячейки, пошел массовый отток населения из деревни в город, а остававшиеся в деревне крестьяне превратились в капиталистических фермеров и батраков. Произошло огромное расслоение, появились массы деревенской бедноты, которых не было при общинном хозяйстве", - отметил он.
"А из миллионов крестьян, переехавших в города, только небольшому проценту "улыбнулось счастье", и они перешли в категорию среднего класса или разбогатели. Большинство же превратилось в городскую бедноту, живущую поденными заработками или мелкой торговлей", - сказал Саттхаянурак.
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