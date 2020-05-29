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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:11
https://ria.ru/20200529/1572154686.html
Власти объяснили введение ограничений в Якутске
https://cdn23.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_0:38:3170:1821_1036x0_80_0_0_9e352accd542fd12e56a947eb8c6b488.jpg
РИА Новости

Власти объяснили введение ограничений в Якутске

09:11 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 мая – РИА Новости. Ограничительные меры в выходные помогут переломить ситуацию с коронавирусом в Якутске, где за последние сутки выявлено 74 новых случая инфицирования, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперштаба.
Как отметил Николаев, эпидемиологическая обстановка на территории Якутии остается напряженной, но стабильной.
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"У нас за сутки прибавилось 82 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 1705 человек. Из 82 случаев инфицирования 74 – город Якутск. Конечно же, нас огорчает, что больше количество людей в тяжелом состоянии. Их количество достигло 18, из них 4 – в Мирном и 14 - в городе Якутске, двое на аппарате искусственной вентиляции легких… За последние сутки выздоровело 73 пациента. Всего выздоровело 748 человек", - отметил Николаев.
Также он сказал о том, что с пятницы все учреждения города Якутска должны провести тотальную санитарную уборку и обработку. С субботы наступает режим дезинфекции для непродовольственных магазинов, которые 30 и 31 мая не работают. Торговля продовольственными товарами будет в субботу, в воскресенье – нет. Оптовые базы в пятницу закрываются в 16.00 и до понедельника. Также будет закрыт городской парк для дезинфекции. Общественный транспорт приостановит работу в субботу и воскресенье. "Мы считаем, что нам удастся переломить эту ситуацию…для дальнейшего снятия ограничений", - добавил Николаев.
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По данным оперштаба, в республиканской клинической больнице скончался пациент с диагностированным COVID-19 и тяжелым онкологическим заболеванием на последней стадии, ему было 68 лет. За весь период в Якутии 8 летальных исходов.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 3258 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 838 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Айсен НиколаевЯкутскОбщество
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