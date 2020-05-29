Власти объяснили введение ограничений в Якутске

ЯКУТСК, 29 мая – РИА Новости. Ограничительные меры в выходные помогут переломить ситуацию с коронавирусом в Якутске, где за последние сутки выявлено 74 новых случая инфицирования, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперштаба.
Как отметил Николаев, эпидемиологическая обстановка на территории Якутии остается напряженной, но стабильной.
"У нас за сутки прибавилось 82 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 1705 человек. Из 82 случаев инфицирования 74 – город Якутск. Конечно же, нас огорчает, что больше количество людей в тяжелом состоянии. Их количество достигло 18, из них 4 – в Мирном и 14 - в городе Якутске, двое на аппарате искусственной вентиляции легких… За последние сутки выздоровело 73 пациента. Всего выздоровело 748 человек", - отметил Николаев.
Также он сказал о том, что с пятницы все учреждения города Якутска должны провести тотальную санитарную уборку и обработку. С субботы наступает режим дезинфекции для непродовольственных магазинов, которые 30 и 31 мая не работают. Торговля продовольственными товарами будет в субботу, в воскресенье – нет. Оптовые базы в пятницу закрываются в 16.00 и до понедельника. Также будет закрыт городской парк для дезинфекции. Общественный транспорт приостановит работу в субботу и воскресенье. "Мы считаем, что нам удастся переломить эту ситуацию…для дальнейшего снятия ограничений", - добавил Николаев.
По данным оперштаба, в республиканской клинической больнице скончался пациент с диагностированным COVID-19 и тяжелым онкологическим заболеванием на последней стадии, ему было 68 лет. За весь период в Якутии 8 летальных исходов.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 3258 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 838 человек.
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