Власти объяснили введение ограничений в Якутске

"У нас за сутки прибавилось 82 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 1705 человек. Из 82 случаев инфицирования 74 – город Якутск. Конечно же, нас огорчает, что больше количество людей в тяжелом состоянии. Их количество достигло 18, из них 4 – в Мирном и 14 - в городе Якутске, двое на аппарате искусственной вентиляции легких… За последние сутки выздоровело 73 пациента. Всего выздоровело 748 человек", - отметил Николаев.

Также он сказал о том, что с пятницы все учреждения города Якутска должны провести тотальную санитарную уборку и обработку. С субботы наступает режим дезинфекции для непродовольственных магазинов, которые 30 и 31 мая не работают. Торговля продовольственными товарами будет в субботу, в воскресенье – нет. Оптовые базы в пятницу закрываются в 16.00 и до понедельника. Также будет закрыт городской парк для дезинфекции. Общественный транспорт приостановит работу в субботу и воскресенье. "Мы считаем, что нам удастся переломить эту ситуацию…для дальнейшего снятия ограничений", - добавил Николаев.