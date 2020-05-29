Сибирские ученые создали программу по изучению анатомии хвойных деревьев

КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института леса имени В.Н. Сукачева из Красноярска создали программное обеспечение, позволяющее быстрее всех в мире получать клеточные измерения годичных колец деревьев хвойных видов, сообщили РИА Новости в СФУ.

Количественная анатомия древесины – это область дендроэкологии, исследующая клеточное строение древесины, описание структурных особенностей отдельных типов клеток и их сочетаний, микроскопическое изучение процессов в живых клетках. Чтобы исследовать клеточную структуру древесины, ее образцы после обработки специальными химическими реагентами нарезают слоями в несколько микрон с помощью прибора микротома, оборудованного острейшими лезвиями.

Затем эти "срезы" окрашивают специальным красителем и изучают под микроскопом. Именно такие "фотографии" помогают анализировать клеточные структуры древесных колец и получать информацию о функционировании деревьев.

"Ученые Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН разработали программное обеспечение AutoCellRow (ACR), позволяющее быстро и точно анализировать клетки древесных колец на основании снимков высокого разрешения. Новая программа автоматически определяет параметры клеток в годичных кольцах – их количество, размер и пространственное расположение; помогает точно определить радиальный и тангенсальный диаметры, площадь люмена и толщину клеточной стенки", – говорится в сообщении.

В СФУ отметили, что доступ к продукту открыт для всех специалистов и студентов на сайте вуза. В вузе рассказали, что красноярские ученые изначально пользовались программами европейских и американских разработчиков. Были не очень успешные попытки перехода на американскую Image Pro Plus со специализированным программным блоком ROXAS из Швейцарии. Разработка красноярцев полностью независимая, использует собственные алгоритмы и не требует лицензии на использование.

В вузе сообщили, что программное обеспечение является самым быстрым в мире на сегодня при сопоставимой точности с лучшими зарубежными аналогами. Особенностью новой программы является ее "непривередливость" к загружаемым снимкам высокого разрешения – в отличие, например, от ROXAS, отечественная разработка готова взаимодействовать практически с любыми, в том числе, черно-белыми изображениями. Разработка предназначена для широкого круга специалистов, в том числе экологов, которые занимаются климатическими изменениями и эмиссией СО 2 .