В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

КАБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Семь сотрудников полиции Афганистана погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе страны, заявил РИА Новости представитель местной полиции Мохибулла Мохиб.

По словам представителя полиции, столкновения с боевиками продолжались до вечера четверга. В результате боев также были ликвидированы семь нападавших.

Неназванный источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что также в результате атаки ранения получили трое полицейских.

Движение " Талибан " пока не выступало с заявлениями по поводу нападения.