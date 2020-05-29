В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

КАБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Семь сотрудников полиции Афганистана погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе страны, заявил РИА Новости представитель местной полиции Мохибулла Мохиб.
По словам представителя полиции, столкновения с боевиками продолжались до вечера четверга. В результате боев также были ликвидированы семь нападавших.
Неназванный источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что также в результате атаки ранения получили трое полицейских.
Движение "Талибан" пока не выступало с заявлениями по поводу нападения.
Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане продолжается, несмотря на усилия по запуску мирного процесса. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.