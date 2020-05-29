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2020-05-29T09:07
https://ria.ru/20200529/1572154528.html
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП
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РИА Новости

В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

09:07 29.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Семь сотрудников полиции Афганистана погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе страны, заявил РИА Новости представитель местной полиции Мохибулла Мохиб.
По словам представителя полиции, столкновения с боевиками продолжались до вечера четверга. В результате боев также были ликвидированы семь нападавших.
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Неназванный источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что также в результате атаки ранения получили трое полицейских.
Движение "Талибан" пока не выступало с заявлениями по поводу нападения.
Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане продолжается, несмотря на усилия по запуску мирного процесса. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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