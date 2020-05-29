Минздрав Украин изменит стратегию на вторую волну COVID-19

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Украины будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны пандемии, стремиться "не вводить тотальный карантин", сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

По его словам, Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и подобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - цитирует Ляшко сайт телеканала " Прямой ".

Он добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.