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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:56
https://ria.ru/20200529/1572154198.html
Минздрав Украин изменит стратегию на вторую волну COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571379224_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4eb4198d1fe7ee8bea74ca0710b24229.jpg
РИА Новости

Минздрав Украин изменит стратегию на вторую волну COVID-19

08:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима на Украине
Ослабление карантинного режима на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ослабление карантинного режима на Украине
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны пандемии, стремиться "не вводить тотальный карантин", сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и подобных заболеваний.
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"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - цитирует Ляшко сайт телеканала "Прямой".
Он добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.
На Украине зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 650 человек.
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