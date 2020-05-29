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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:01
https://ria.ru/20200529/1572153958.html
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_9fac05984895b117f65796a96d7941b1.jpg
РИА Новости

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

08:52 29.05.2020 (обновлено: 14:01 29.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Он напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, поэтому вирус может там сохраняться долго.
"Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх", — пояснил бывший санитарный врач.
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По данным ВОЗ, почти 5,6 миллиона человек заболели COVID-19, из них свыше 353 тысяч умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 5,8 миллиона человек, погибло более 360 тысяч.
Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГосдума РФперчаткиМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
В башке вирус, там никто давно не убирался.
29 мая, 10:58
Goga Goga
66700015
Он всегда очевидные вещи преподносит, как свои открытия. Задолбал уже.
29 мая, 10:46
ЕЛЕлена Лашманова
50110108
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