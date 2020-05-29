Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Он напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, поэтому вирус может там сохраняться долго.
"Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх", — пояснил бывший санитарный врач.
По данным ВОЗ, почти 5,6 миллиона человек заболели COVID-19, из них свыше 353 тысяч умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 5,8 миллиона человек, погибло более 360 тысяч.
Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.